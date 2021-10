Enna: cittadini ripuliscono via Papardura dai rifiuti

Un gruppo di cittadini spinti da grande senso civico e rispetto per l’ambiente hanno ripulito ieri dai rifiuti Via Santuario di Papardura e un tratto della SP81. Una importante testimonianza di cura dello spazio urbano organizzata autonomamente da cittadini.

“Abbiamo messo tutte le nostre forze e la nostra buona volontà per ripulire il luogo da tutti i rifiuti che i nostri concittadini purtroppo si ostinano continuamente a lasciare in mezzo alla natura, la nostra prima casa – dicono i promotori dell’iniziativa ai quali si sono aggiunti alcuni operatori della EcoEnnaServizi-. Abbiamo in mente di organizzare altre giornate di raccolta, con l’auspicio di coinvolgere anche altri cittadini e realtà associative”.