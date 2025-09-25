Enna: cittadini e associazioni in piazza per la Palestina

PUBBLICITÀ

Lunedì scorso a Enna numerose persone di tutte le età si sono riunite in Piazza Vittorio Emanuele per partecipare a una giornata di sciopero indetta dai sindacati di base, in contemporanea con iniziative svoltesi in altre città della Sicilia e d’Italia. La mobilitazione aveva come obiettivo quello di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e richiamare l’attenzione sulla situazione nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

Anche il Comitato Pro Palestina e Diritti Umani di Enna, formato da associazioni e cittadini, ha aderito all’iniziativa organizzando un presidio. Nel corso della giornata sono state condivise informazioni sul conflitto israelo-palestinese, sulla situazione a Gaza e distribuiti materiali informativi relativi alla campagna internazionale BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni).

Il mondo della scuola ha preso parte con una presenza significativa: diversi dirigenti scolastici, insegnanti e studenti hanno dato il proprio contributo con interventi pubblici durante la mattinata.

Alla voce dei rappresentanti del comitato si sono aggiunte testimonianze di cittadini che hanno voluto esprimere riflessioni personali sulla situazione in Medio Oriente.

Nel corso del presidio è stato inoltre espresso sostegno all’iniziativa della Global Sumud Flotilla, una flotta di imbarcazioni con a bordo attivisti e beni di prima necessità diretti a Gaza, che in questi giorni sta cercando di portare aiuti umanitari.

L’incontro in piazza si è concluso con un appello comune alla pace, alla cessazione delle ostilità e alla ricerca di soluzioni non militari.