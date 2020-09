Enna: cittadina spagnola positiva al Covid-19, avviso dell’Asp per ricostruire contatti

Pubblichiamo qui di seguito comunicazione dell’Asp di Enna.

“Una cittadina spagnola è arrivata a PALERMO in data 11/09/2020 con volo Ryanair FR 4674 MALAGA – MILANO BERGAMO del 11/9/2020 con partenza alle 7.05 e volo Ryanair FR 9195 MILANO BERGAMO- PALERMO del 11/9/2020 con partenza alle 13.45.

La stessa si è spostata a Enna viaggiando su autobus di linea, in data 11/09/2020 nelle seguenti tratte:

AEROPORTO/STAZIONE PALERMO con partenza ore 16.00 (compagnia PRESTIA E COMANDE’)

STAZIONE PALERMO – ENNA con partenza alle ore 17.30 con arrivo 19.05 ad Enna Bassa (compagnia SAIS AUTOLINEE).

La signora in questione è risultata positiva al test sierologico in data 14/09/2020 ed è stata posta in isolamento obbligatorio, come da disposizione normativa, con decorrenza dal 14/09/2020.

In data 15/09/2020 è stata sottoposto a tampone rino-faringeo il cui esito, arrivato nella stessa data, ha evidenziato la positività al COVID-19.

Oltre alla signora, che è in isolamento, sono state poste in quarantena anche altre persone identificate con le quali ha viaggiato (contatti stretti).

Questa Azienda ha già informato oltre che gli organi istituzionali competenti, Ministero della Salute, USMAF, Assessorato della Salute, ASP di Palermo, anche le compagnie di viaggio:

ryanair PRESTIA E COMANDE’ SAIS AUTOLINEE

La compagnia Sais Autolinee, in data odierna, ha comunicato i nominativi dei soli 3 passeggeri, sul totale di 19 presenti, che avevano acquistato il ticket nominativo. Gli altri 16 hanno invece acquistato il biglietto non nominativo. La seconda compagnia di autolinee non ha ancora riscontrato la richiesta di notizie.

Con la presente il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Enna chiede a tutti coloro i quali hanno viaggiato sui trasporti sopra indicati di mettersi in contatto urgentemente a mezzo mail: dipartimentoprevenzione@asp.enna.it, covid19@asp.enna.it per permettere di attivare gli adempimenti del caso”.