“Enna Città della Gentilezza”: lunedì la proclamazione

PUBBLICITÀ

La gentilezza abbraccia la Sicilia, espandendosi come medicina naturale a beneficio di comunità e territori. Dopo Palermo, Corleone, Mazara del Vallo, Modica e Salemi, anche Enna sceglie di investire sulla qualità della vita, la salute e il benessere, in una data iconica: lunedì, Giornata Mondiale della Gentilezza celebrata in numerose nazioni, alle 17.30 al Teatro Neglia, la città di Enna sarà proclamata 53° Comune Gentile, grazie alla sinergia tra il Comune, il Rotary Club e il Movimento Italia Gentile, progetto nazionale fondato dal biologo naturalista e autore bestseller Daniel Lumera e promosso dall’Organizzazione di Volontariato My Life Design, volto a diffondere il valore della gentilezza concretizzandolo in progetti ad alto impatto sociale.

PUBBLICITÀ

La serata si apre con la sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili da parte del Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, con la partecipazione di Goffredo Vaccaro, Governatore Rotary Distretto 2110, Michele Rocca, Presidente 23/24 Rotary Club Enna, Eliana Di Baja, Coordinatrice aree My Life Design ODV, Nico Caiazza, Presidente My Life Design ODV in collegamento streaming e un video saluto di Daniel Lumera, oltre a diverse cariche dell’amministrazione comunale e rotariane del Distretto Sicilia-Malta. All’occasione presenzieranno anche le autorità civili e militari di Enna, i capi d’istituti e insegnanti delle scuole della città, e verranno presentate le motivazioni della proclamazione e l’importanza di promuovere la gentilezza nel tessuto comunitario. Seguirà, quindi, uno speciale omaggio musicale del Corpo Bandistico Città di Enna.

La sottoscrizione dei dieci punti del manifesto impegna il Comune, in collaborazione con la propria comunità, in azioni che esprimono la piena consapevolezza dell’importanza del valore della gentilezza per il benessere sociale. Unendosi alla rete di realtà gentili d’Italia, Enna esprime, così, concretamente l’adesione ai valori di gentilezza, gratitudine, felicità, perdono e ottimismo, che la scienza ha dimostrato avere un impatto diretto sul nostro DNA, aiutare a contrastare i mali del nostro secolo, come ansia, stress e depressione, e diffondersi positivamente nelle nostre relazioni e nella società in cui viviamo, con ripercussioni positive anche in termini di sostenibilità ed ecologia.

La scelta di abbracciare la “biologia dei valori” a beneficio dei propri cittadini e dell’ambiente trova forma nel progetto “Enna Città della Gentilezza”, impegno concreto nel realizzare progetti ispirati ai contenuti del manifesto. Per questo, il Rotary Club Enna arrederà stabilmente uno spazio pubblico in Piazza della Legalità con panchine “gentili” caratterizzate dai colori rotariani blu e giallo e da messaggi di gentilezza; un luogo gentile, che promuoverà incontri e dove campeggerà l’appellativo di “Enna Città della Gentilezza”, oltre a prevedere attività didattiche con il coinvolgimento delle scuole che hanno elaborato progetti rivolti alla consapevolezza e al benessere, generati dall’essere gentili.

La mattina del 13 novembre sono, inoltre, in programma incontri con gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Enna per esplorare insieme il valore della gentilezza attraverso il dialogo e le pratiche di consapevolezza derivanti dal metodo My Life Design ideato da Lumera.

«Abbiamo accolto con grande favore questa iniziativa – dichiara il Sindaco Maurizio Dipietro – nella convinzione che mai come in questi tempi la promozione della gentilezza, soprattutto tra le giovani generazioni, diventi elemento fondamentale per la loro crescita umana e culturale. Diffondere la gentilezza è un obbiettivo di grande valore che vogliamo contribuire a perseguire». «“Enna Città della Gentilezza” – aggiunge Michele Rocca, promotore e organizzatore della proclamazione – è un riconoscimento nonché un impegno importante e la proclamazione lascerà un appellativo storico e memorabile per tutti gli ennesi. In linea con il Movimento Italia Gentile, credo fermamente che la gentilezza sia il miglior investimento che un’istituzione possa fare per il benessere della propria comunità e noi come Rotary Club Enna ci siamo fin da subito adoperati per la sua diffusione e il suo radicamento nel territorio, dedicando proprio al valore della gentilezza il service di quest’anno rotariano».

«Ringrazio l’amministrazione comunale e il Rotary Club Enna per l’adesione della città al Movimento Italia Gentile – conclude Daniel Lumera -. Per affrontare questo periodo di grandi cambiamenti e di profonde crisi ambientali, politiche, sociali, è quantomai necessario ripartire dalla biologia dei valori e, soprattutto, dal valore della gentilezza, medicina naturale che ci indica un modo di vivere non più competitivo ma cooperativo, che affonda le sue radici nell’empatia, nell’interconnessione, nel perdono e nella pace. È proprio all’insegna di questi valori che si sta espandendo il Movimento Italia Gentile, un circolo virtuoso inarrestabile che vede l’unione tra scienza e coscienza per generare un impatto sociale tangibile, con benefici non solo per il nostro benessere, la nostra salute e la qualità della vita, ma anche per l’ambiente che ci circonda e il pianeta stesso».

La partecipazione alla proclamazione di “Enna Città della Gentilezza”, moderata dal Prefetto Rotary Enna Giuseppe Anfuso e dalla giornalista Pierelisa Rizzo, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria via Whatsapp al numero +39 320 495 6718.