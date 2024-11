Enna: Cisl, un’installazione artistica per dire no alla violenza sulle donne

PUBBLICITÀ

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna ribadisce il suo impegno concreto per contrastare un fenomeno che colpisce ancora profondamente anche le tre province siciliane.

“Il nostro impegno – afferma la segretaria generale Carmela Petralia – non si limita a una giornata simbolica come quella odierna. Vogliamo che ogni giorno sia un’occasione per combattere la violenza sulle donne, non solo con le parole, ma attraverso azioni concrete sul territorio. L’obiettivo è superare l’indifferenza, diffondendo una cultura di rispetto, non violenza e valorizzazione della vita e della dignità di ogni persona”.

In particolare la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, da sempre attiva nel contrasto a ogni forma di violenza, sta lavorando, con il supporto del coordinamento donne e giovani del sindacato e in collaborazione con il Comune, a un progetto di grande significato: la creazione di un’installazione artistica dedicata al tema della violenza di genere. L’idea prevede il coinvolgimento diretto dei giovani e dovrebbe svilupparsi attraverso un concorso di idee che li porterà a ideare un’opera artistica capace di esprimere con forza il no a ogni forma di violenza.

“Oggi più che mai – continua Petralia – in una società in cui il tema della violenza è purtroppo centrale, è necessario combatterla con tutte le forze. Questo deve avvenire partendo da un cambiamento culturale, che richiede il lavoro sinergico di istituzioni, famiglie e parti sociali. Solo così possiamo consegnare alle nuove generazioni un messaggio di parità e rispetto”.

L’opera artistica non sarà soltanto un simbolo contro la violenza, ma avrà anche lo scopo di riqualificare una zona della città.

“Il progetto della Cisl – ha dichiarato il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro – che trova la convinta collaborazione del nostro Comune, da sempre in prima linea contro la violenza di genere, rappresenta un significativo momento di riflessione contro un fenomeno che va contrastato anche sul piano culturale. Plaudo, quindi, all’idea di un coinvolgimento delle giovani generazioni che concretizza una sinergia tra istituzioni, famiglie e parti sociali che rappresenta un passo importante per dire, tutti insieme, no alla violenza sulle donne”.