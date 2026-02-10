Enna, CISL: “Salvaguardare struttura e lavoratori dell’Autodromo di Pergusa è una priorità”

PUBBLICITÀ

La segretaria generale Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Carmela Petralia, il segretario generale della Fp Cisl Agrigento Caltanissetta Enna Salvatore Parello e il coordinatore provinciale Enti locali della CISL Funzione Pubblica, Francesco Stranera, pongono l’attenzione per le sorti dell’Autodromo di Pergusa, attualmente in liquidazione, il cui futuro sarà oggetto di discussione nell’odierna seduta del Consiglio Comunale.

PUBBLICITÀ

“E’ indubbio – dicono in una nota – che l’autodromo di Pergusa rappresenta non solo un’importante infrastruttura sportiva e turistica, ma anche un presidio occupazionale e un simbolo identitario per l’intero territorio ennese. La sua eventuale dismissione o ridimensionamento comporterebbe gravi ripercussioni sotto il profilo economico, sociale e occupazionale”.

La Cisl sottolinea come, dietro la complessa vicenda amministrativa e gestionale, vi siano lavoratrici e lavoratori che, con professionalità e dedizione, hanno garantito negli anni il funzionamento e la valorizzazione dell’impianto. Tali professionalità rappresentano un patrimonio umano che non può essere disperso né sacrificato all’interno di processi di riorganizzazione privi di adeguate garanzie.

Il sindacato ribadisce la necessità che “le scelte politiche e amministrative che verranno assunte tengano conto prioritariamente della tutela dei livelli occupazionali e della continuità funzionale della struttura, individuando soluzioni gestionali sostenibili che consentano il rilancio e la valorizzazione dell’Autodromo”.

La CISL e la CISL FP confermano la propria disponibilità al confronto istituzionale e sindacale e invitano tutti gli attori della vicenda, Amministrazione comunale, libero Consorzio ed ACI, ad intraprendere un percorso responsabile e condiviso con le parti sociali, volto a scongiurare scenari che possano determinare la perdita di posti di lavoro e l’impoverimento del tessuto economico e turistico locale.