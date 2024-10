Enna: Circolo Arci Petra, rinnovate le cariche sociali

PUBBLICITÀ

Il circolo ARCI Petra A.P.S. di Enna ha terminato il proprio percorso congressuale ed eletto lo scorso 27 settembre le nuove cariche sociali e assegnato gli incarichi interni. La successiva riunione degli organismi è avvenuta ieri ai fini dell’insediamento.

L’assemblea del 27, a cui hanno partecipato in proprio o per delega oltre cento persone, si è svolta presso il Visitor Center, con presenti le delegazioni della federazione Arci, quali Legambiente, SlowFood e UISP e Calogero Santoro della presidenza regionale Arci Sicilia.

Il percorso si è concluso ieri con l’elezione indiretta delle cariche sociali, dunque il consiglio direttivo è così composto: Federica Barbarino, confermata quale presidente del Consiglio Direttivo, Federico Andolina, riconfermato vicepresidente, Luca Bevilacqua, riconfermato tesoriere, Eleonora Rizza, neo eletta segretaria, affiancati dai neo eletti consiglieri Manuel Cutaia, Anastasia Menshikova, Sara Rabiolo. Federica Tamburella e Ambra Turco. Costituiranno, invece, il Collegio dei Probiviri: Lillo Colaleo, riconfermato presidente, e i neoeletti Arturo Giunta, vicepresidente, e Mauro Alerci, segretario.

“Il nuovo mandato coincide con l’inizio dell’anno sociale – dichiara Federica Barbarino, fresca di conferma alla presidenza – per cui dobbiamo subito metterci al lavoro per avviare al meglio le attività del nostro circolo. Il consiglio direttivo è davvero ben organizzato e attrezzato per svolgere al meglio il ruolo di guida dell’associazione, ma il contributo di ogni singolo è per noi prezioso e fondamentale. Il motto ARCI di quest’anno, oltre i muri, ci spinge ad alzare l’asticella e a non fermarci davanti alle barriere fisiche o metaforiche che possono presentarsi lungo il cammino. Inoltre, a breve apriremo e presenteremo la nuova campagna tesseramenti 2024/2025 e spero che in tanti vorranno continuare a darci fiducia”.