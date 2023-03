Enna: “Cinema di periferia”, al via progetto negli istituti scolastici

A scuola di cinema con il meglio del cinema italiano: dall’ideatore del festival del cinema di Marzamemi, nonché regista e sceneggiatore, Nello Correale, al due volte David di Donatello Daniele Ciprì. E ancora il regista ennese Davide Vigore, il produttore Giovanni Rosa e il film editor Riccardo Cannella.

Un’esperienza che è già cominciata da qualche settimana per oltre 150 studenti dell’istituto Napoleone Colajanni di Enna, capofila del progetto “Cinema di periferia”, dell’istituto comprensivo Neglia-Savarese e dell’istituto comprensivo Santa Chiara.

Il percorso, finanziato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero per i beni e le attività culturali del turismo, si strutturerà in moduli in cui la parte pratica si mescolerà con la teoria: i ragazzi impareranno a scrivere una sceneggiatura, a capire che luci utilizzare in una scena, le tecniche di regia e di montaggio.

L’obiettivo primario del progetto è stimolare la creatività, cercare di abituare gli studenti alla bellezza, rendere i giovani protagonisti del loro tempo cercando di valorizzare anche il territorio.

Alla fine del progetto, infatti, saranno proprio gli studenti delle tre scuole a girare un documentario che parlerà di Enna e che sarà proiettato su tutti i palazzi della città per trasformarla in una grande sala cinematografica all’aperto.

Per la dirigente scolastica dell’istituto Napoleone Colajanni Maria Silvia Messina, è il naturale proseguimento di un progetto di potenziamento teatrale già in corso per l’indirizzo “liceo delle scienze umane”, in cui gli alunni studiano le tecniche di comunicazione e tecnologia della comunicazione multimediale.

“Abbiamo creduto nella validità di una proposta innovativa per una didattica che possa andare oltre gli schemi tradizionali – ha dichiarato -. Crediamo che sia importante soprattutto per rendere gli studenti ancora di più fruitori critici dei prodotti cinematografici e audiovisivi. Il progetto in rete con gli altri due istituti, e voglio ringraziare le dirigenti scolastiche professoressa Marinella Adamo e professoressa Maria Concetta Messina per averlo accolto con entusiasmo, è anche un momento di incontro tra gli studenti che faranno alcune lezioni insieme e che potranno confrontarsi e lavorare in squadra”.