Enna, cinema al Neglia: l’Associazione L’Imbuto solleva criticità su regolamento e tempi

La presidente pro-tempore dell’Associazione culturale L’Imbuto, Patrizia Fazzi, interviene con un comunicato sulla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di proiezione presso il Teatro Comunale Neglia, pubblicata il 4 marzo.

Fazzi premette che il suo intervento “non vuole essere un attacco personale verso l’Amministrazione Comunale, ma una riflessione che rivolgo a tutta la città”, sottolineando di non aver “mai fatto confusione tra l’amore e la passione verso l’arte e il teatro con la propaganda politica”, “considerato il periodo elettorale in corso”.

Nel testo, la presidente afferma di essere venuta a conoscenza della manifestazione di interesse “dalla quale si evince in maniera esplicita, l’affidamento per la realizzazione di un cinema per una durata di 36 mesi, ossia di 3 anni”. Da qui le domande: “Qual è la necessità di invadere l’unico spazio culturale rimasto in città? Perché proprio adesso, quando le programmazioni cinematografiche sono alla fine della stagione? Da dove nasce l’urgenza di concludere l’affidamento dello stesso in pochi giorni (tra la pubblicazione del bando, 4 marzo 2026 e la sua scadenza, 10 marzo 2026, intercorrono solo sei giorni)?”.

Fazzi richiama quindi il regolamento del Teatro Neglia. Dopo “un’attenta lettura”, cita l’articolo 2 (Finalità), che prevede che “le attività teatrali, musicali e di spettacoli in genere, nonché convegni e/o conferenze di carattere culturale politico o sociale devono essere compatibili con la struttura” e che “il Teatro può essere altresì utilizzato” per “manifestazioni, eventi o iniziative” legate alla produzione, alla ricerca e alla sperimentazione nello spettacolo o “per attività idonee a diffondere la conoscenza e lo studio delle discipline artistico-musicali”. Secondo Fazzi, “l’articolo summenzionato non lascia spazio ad alcun dubbio, non è contemplata infatti la possibilità di destinare la struttura a Cinema”.

Nel comunicato viene poi richiamato anche l’articolo 10 (Concessione d’uso temporaneo del Teatro), secondo cui “il Teatro Neglia può essere concesso in uso temporaneo per attività teatrali, culturali, musicali e di spettacolo” e “può essere altresì concesso” per “la realizzazione di documentari, prodotti multimediali, servizi fotografici, cerimonie ed eventi, riprese radiotelevisive, cinematografiche e di promozione culturale” purché compatibili “con il decoro e la tradizione dello stesso”. Fazzi sostiene che “la concessione a terzi del Teatro a funzione di Cinema, per un periodo così prolungato (36 mesi), non solo snaturerebbe l’identità culturale del Teatro ma violerebbe e farebbe venire meno il principio di temporaneità, configurando un cambio di finalità e di destinazione d’uso dello stesso”.

Pur dichiarando di sostenere “l’impegno dell’Amministrazione a colmare il vuoto culturale che da due anni ha lasciato la città di Enna senza un cinema”, la presidente esprime “la profonda preoccupazione rispetto ad un tale progetto” e chiede: “perché sacrificare un presidio culturale esistente quando il Comune dispone di una proprietà immobiliare inutilizzata, ossia il ‘Cinema di Pergusa’, ubicato presso la tribuna dell’Autodromo?”. Nel testo si afferma che la struttura “si presenta in ottime condizioni strutturali, dotato di arredo confacente alla destinazione di Cinema e mancante solo della componente tecnica”, e che ciò “permetterebbe di recuperare un immobile vuoto e di potenziare un’altra zona della città”, anche “in virtù dell’utenza universitaria già presente”.

In chiusura, Fazzi auspica che “l’Amministrazione Comunale possa preservare l’integrità del Teatro e nel contempo garantire ai cittadini due spazi distinti”, perché “l’uno non annulli né sminuisca la validità e l’integrità dell’altro”. E conclude: “La Cultura non può accontentarsi né deve scendere a compromessi, non rendiamoci complici di spegnere il palcoscenico per accendere uno schermo”.