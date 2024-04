Enna: cimitero comunale, accesso con autoveicoli anche la domenica

PUBBLICITÀ

“Abbiamo dato positivo riscontro ad alcune segnalazioni riguardanti gli accessi al cimitero comunale con autoveicoli la domenica”. A darne notizia l’assessore con delega ai servizi cimiteriali, Giancarlo Vasco, che spiega come “già dalla prossima domenica, infatti, sarà consentito l’accesso con autoveicoli, dalle ore 9 alle ore 13, finalizzato all’accompagnamento di anziani e disabili, in numero di 15 autovetture”.

“In questo modo – aggiunge Vasco – vogliamo agevolare questa fascia di cittadini che potranno più agevolmente accedere al cimitero comunale nella giornata domenicale. La contingentazione e regolamentazione degli accessi – spiega ancora l’assessore Vasco – si rende necessaria per garantire la sicurezza all’interno del cimitero, in considerazione della sua particolare conformità e sarà garantita dal personale comunale e da quello dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile Enna che ringrazio, fin d’ora, per il costante supporto all’amministrazione comunale e agli uffici”.