Enna: cimitero chiuso al pubblico il giovedì mattina fino al 30 aprile

Disposta la chiusura temporanea del Cimitero comunale di Enna al pubblico per consentire lo svolgimento delle operazioni di estumulazione ed esumazione previste nel periodo invernale.

Con un’ordinanza è stato stabilito che, dal 11 dicembre 2025 al 30 aprile 2026, il cimitero resterà chiuso ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di igiene e sanità pubblica, al fine di garantire la sicurezza durante le operazioni di trasferimento delle salme e di evitare la presenza di persone estranee all’interno dell’area cimiteriale.