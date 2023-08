Enna: cimitero chiuso nella settimana di Ferragosto, ecco la spiegazione del Comune

PUBBLICITÀ

In merito all’ordinanza di chiusura straordinaria del cimitero comunale dal 14 al 19 agosto per lavori di diserbo di erbe infestanti e parietaria, il Comune di Enna comunica che la ditta incaricata “effettuerà il lavoro di parietaria ovvero il secca tutto per l’erba del vento utilizzando un veleno chimico che verrà spruzzato sulla pianta”.

La disposizione di chiusura è, quindi, legata, si legge nella comunicazione della ditta affidataria inviata al Comune, alla “sicurezza del cittadino visto che si tratta sempre di un prodotto chimico”.