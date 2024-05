Enna, Cidec: “Una città mortificata, depauperata, danneggiata”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito una nota stampa della dirigenza della Cidec di Enna.

Una città mortificata, depauperata, danneggiata. Una città che si sente mortificata, spogliata e denudata che fatica ad andare avanti.

Il commercio messo in ginocchio anche dalla crisi idrica. I commercianti che pagano l’acqua due volte: da cittadini e da p.iva e tutti spariti. Le notizie arrivano solo da gruppi su Facebook di cittadini che non sanno che pesci prendere, “d’altronde senza acqua non si può nemmeno immaginare di pescarli”.

Lo svincolo per e da Enna, giunge notizia che riaprirà in agosto.

Che “Dio ci aiuti” era il titolo di una famosa fiction. Ecco la D che aspettava Enna, non tanto calcisticamente parlando, ma la D di degrado, la D di disordine in tutti i sensi, la D di diamoci tutti quanti una smossa!