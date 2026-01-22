Enna, Ciclone Harry: il COC fa il punto sull’emergenza

PUBBLICITÀ

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna ha diffuso una comunicazione per aggiornare la cittadinanza sugli effetti dell’ondata di maltempo che ha interessato il territorio negli ultimi giorni.

Secondo quanto riferito, ci si trova di fronte a un evento meteorologico di portata straordinaria, riconducibile a quello che viene definito come il ciclone più potente degli ultimi dieci anni, che avrebbe provocato danni stimati, a una prima valutazione, pari a circa mezzo miliardo di euro sull’intero territorio regionale.

In queste ore il COC è impegnato nella conta dei danni e nella gestione delle numerose emergenze causate dal passaggio del ciclone Harry. Durante i giorni di emergenza meteorologica, il Centro Operativo ha gestito un volume molto elevato di richieste di aiuto, con oltre un centinaio di segnalazioni giornaliere per la Protezione Civile e un numero analogo per la Polizia Locale, oltre al supporto fornito ai Vigili del Fuoco.

Tra le principali criticità affrontate figurano il crollo del muro di sostegno sottostante via Civiltà del Lavoro, le decine di interventi per alberi caduti sulla sede stradale e i numerosi dissesti causati dalle piogge eccezionali. Proprio per quanto riguarda il cedimento di via Civiltà del Lavoro, viene evidenziato il gravoso impegno economico necessario per il ripristino, che, secondo la perizia dell’Ufficio Tecnico comunale, ammonta a circa un milione e mezzo di euro.

Nel frattempo, sono stati avviati gli interventi per il ripristino delle normali condizioni, con particolare attenzione alla viabilità. Tra questi, la riapertura di viale IV Novembre, liberato dagli alberi caduti provenienti dalla sovrastante Villa Torre di Federico, oltre a interventi analoghi in altre zone del centro abitato.

In merito alle essenze arboree della villa comunale, il COC ricorda che da tempo sono in corso interventi mirati sia alla tutela della pubblica e privata incolumità sia alla salvaguardia del patrimonio vegetale. Tuttavia, tali operazioni devono confrontarsi con scelte del passato ritenute inadeguate, che rendono necessaria una progressiva sostituzione di alcune alberature. A conferma di ciò, nei giorni precedenti all’arrivo del ciclone erano già in corso interventi preventivi e conservativi, in parte vanificati dalla violenza del vento.

Il Centro Operativo è attualmente impegnato a reperire quante più risorse finanziarie possibili per far fronte ai danni e mettere in sicurezza il territorio. La prima stima dei danni di competenza pubblica si attesta ad oggi oltre i 2 milioni e 800 mila euro, cifra destinata ad aumentare con il proseguire delle attività di monitoraggio e rilevazione.

Infine, viene rivolto un appello alla collaborazione della cittadinanza, invitando a evitare segnalazioni eccessivamente allarmistiche che potrebbero rallentare la gestione delle emergenze più urgenti e necessarie.