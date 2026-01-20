Enna: chiusure al transito in via Bagni, via Nicosia e via Torre di Federico. Interventi in corso in viale IV Novembre

PUBBLICITÀ

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando Enna, sono state emanate ordinanze di chiusura al transito veicolare e pedonale in diverse vie della città, per motivi di sicurezza legati alla caduta di calcinacci, alberi e altri materiali.

In particolare, è stato istituito il divieto di circolazione in via Bagni, nel tratto compreso tra il civico 15 e l’intersezione con via Orfanotrofio, e in via Nicosia, nel tratto prospiciente lo stabile dell’Istituto Alberghiero. Le chiusure restano in vigore con decorrenza immediata e fino a nuova ordinanza, in attesa dell’esecuzione dei lavori di ripristino da parte dei soggetti obbligati, con l’apposizione della necessaria segnaletica stradale.

È inoltre temporaneamente chiuso il tratto di viale IV Novembre, all’altezza della villa Torre di Federico, a causa della caduta di alberi sulla sede stradale. Le operazioni di rimozione sono attualmente in corso, ma risultano rese difficoltose dalle persistenti condizioni meteo.

Per la stessa ragione è stata disposta anche la chiusura di via Torre di Federico, con divieto di circolazione veicolare e pedonale. L’ordinanza prevede che i residenti possano raggiungere le proprie abitazioni a piedi dalla via Roma.

Al momento non si registrano particolari danni a cose né, soprattutto, a persone.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna si riunirà alle ore 17.00 per fare il punto della situazione e assumere le decisioni conseguenti. Il COC ribadisce l’invito alla cittadinanza a restare a casa e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.