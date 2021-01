Enna: chiusura scuole Rodari e Fontanazza, i genitori continuano la protesta

“Nonostante il silenzio fatto calare dall’unanime Amministrazione comunale sulla chiusura delle due scuole dell’infanzia Rodari e Fontanazza e nonostante sia già passata una settimana dall’incontro di una delegazione di famiglie coinvolte con l’Assessore Motta, finito in una perdita di tempo in quanto non si trattò di un confronto ma di una mera presa di posizione da parte della sempre unanime Amministrazione Comunale, noi famiglie continuiamo nella protesta”.

Così i genitori dei bambini delle scuole dell’infanzia Rodari e Fontanazza di Enna dopo la decisione della chiusura assunta dall’amministrazione comunale.

Ieri sera si è svolto via web un incontro tra i genitori delle due scuole e le forze politiche dell’opposizione. Presente anche una maestra della scuola Rodari e l’Ing. Campisi Tiziana, docente presso l’Università Kore, che ha illustrato una serie di criticità dovute alla chiusura delle scuole a servizio di due ben distinte zone della città e quello che comporterebbe lo spostamento dei queste utenze verso altre parti della città.

“Le forze politiche di opposizione – fanno sapere i genitori – si sono dimostrate molto interessate e disponibili. Ricordiamo che hanno già preventivamente presentato una mozione al consiglio che aspetta di essere votata. Ieri sera sono scaturite idee e progetti che verranno presentati in consiglio a sostegno della mozione. Noi genitori abbiamo adesso chiesto formalmente un incontro anche alle forze politiche di maggioranza e siamo in attesa di un gentile riscontro da parte loro, sperando che non cali il silenzio anche su ciò”.