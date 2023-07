Enna: chiuso tratto di Via Fontana Grande, revocata la Ztl in via Roma alta

A seguito del pericolo di crollo di un immobile insistente sulla Via Fontana Grande a Enna, si è reso necessario procedere alla chiusura della stessa via, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via S. Leone e la Via Paolo Lo Manto.

Tale imprevista circostanza, in considerazione del fatto che la citata Via Fontana Grande risulta essere l’unica via di accesso al centro storico, ha reso necessaria la revoca dell’ordinanza che istituiva la ZTL, pertanto la ZTL istituita nelle giornate di venerdì, sabato e domenica è sospesa.