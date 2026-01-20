Enna: chiuso temporaneamente viale IV Novembre

È stata disposta la chiusura temporanea ed urgente in entrambi i sensi di marcia di viale IV Novembre ad Enna, nel tratto compreso tra il quadrivio Monte e l’intersezione con via Flora, nei pressi della chiesa di San Sebastiano.
La chiusura resterà in vigore fino a cessate esigenze, al fine di consentire le verifiche sulle alberature presenti all’interno della villa Torre di Federico, considerate potenzialmente critiche. È consentito esclusivamente ai residenti percorrere via Duca d’Aosta in entrambi i sensi di marcia.
L’ordinanza prevede inoltre ulteriori controlli tecnici sulle alberature prospicienti il viale, per definire gli interventi necessari a garantire la sicurezza urbana.