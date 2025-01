Enna: chiuso al transito pedonale e veicolare tratto della via Ottavio Catalano

PUBBLICITÀ

Con ordinanza sindacale è stata disposta, con effetto immediato, la chiusura al transito pedonale e veicolare della via Ottavio Catalano ad Enna in entrambi i sensi di marcia, dall’uscita del distributore Q8 fino all’incrocio della via Passione. Il tratto di strada risulta ad alto rischio di cedimento del manto stradale a seguito della abbondanti piogge.

I residenti possano accedere nell’area interdetta transitando dalla strada di fronte la ex Vigorelli, percorrendo la Via Canalicchio nella quale, per l’occasione, si istituisce il doppio senso di marcia per raggiungere la via Ottavio Catalano.

Foto di repertorio