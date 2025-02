PUBBLICITÀ

In via prudenziale e cautelativa è stata disposta la chiusura al transito della rotatoria di via Ottavio Catalano ad Enna. Il transito veicolare, quindi, proseguirà regolarmente senza passare dalla predetta rotonda.

Le linee urbane e gli autobus scolastici effettueranno il capolinea in piazza Scelfo e in Piazza Canonico Alessi di fronte agenzia Coppola. La navetta da e per il parcheggio Pisciotto resta regolarmente attiva.