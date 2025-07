Enna: chirurgia vascolare, all’Umberto I arriva il dottor Nicola Accurso

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna compie un passo avanti nel potenziamento dei servizi sanitari territoriali con l’assegnazione di un incarico di alta professionalità per la chirurgia vascolare. Il dottor Nicola Sebastian Accurso è il nuovo specialista che andrà a rafforzare l’equipe medica dell’ospedale Umberto I, portando con sé un bagaglio di competenze maturate sia in Italia che all’estero.

Il Dr. Accurso ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica del Garibaldi Nesima di Catania diretta dal dottor Giorgio Giannone. Durante il percorso formativo ha sviluppato una particolare vocazione per la chirurgia vascolare, approfondendo le proprie competenze attraverso esperienze formative prestigiose, tra cui un importante periodo di formazione svolto nel 2009 presso il St. Michael’s Hospital di Toronto, sotto la guida del professor Claudio Cinà.

Dal 2013 al marzo 2023, il chirurgo ha prestato servizio come dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’ospedale Cannizzaro di Catania diretta dal Dr. Antonio Scolaro. In questo decennio ha maturato una solida esperienza nell’esecuzione di interventi sia in urgenza che in elezione, specializzandosi nel trattamento delle diverse patologie vascolari.

Le sue competenze spaziano dalla patologia aortica a quella arteriosa periferica e carotidea, con particolare expertise nel trattamento innovativo della patologia varicosa attraverso tecniche endovascolari. Significativa anche la sua specializzazione nel wound care e nel trattamento delle ferite difficili mediante tecniche rigenerative tissutali.

“Il mio lavoro – spiega il Dr. Accurso – sarà sia di supporto alla Chirurgia Generale diretta dal Dr. Centonze, in quanto gli interventi oncologici, di crescente complessità, richiedono spesso l’ausilio di competenze chirurgiche vascolari specifiche, utili a fornire il necessario supporto tecnico e a gestire eventuali complicanze, ma allo stesso tempo garantirà a tutta la comunità ennese un nuovo punto di riferimento per la chirurgia vascolare raggiungibile anche con gli accessi ambulatoriali”.

Il dottor Accurso, oltre al fondamentale contributo in sala operatoria, fornirà dunque consulenze ospedaliere per l’intera struttura dell’Umberto I e per l’ASP di Enna e sarà disponibile anche agli accessi esterni per visite ambulatoriali. Infatti per rispondere alle esigenze del territorio, è già operativo un ambulatorio di chirurgia vascolare che opera ogni mercoledì mattina, dalle 8:30 alle 14:00. I cittadini possono accedervi tramite prenotazione CUP e le agende sono già aperte.

Il suo ruolo diventerà ancora più strategico con la prossima apertura del reparto di emodinamica, dove la presenza di un chirurgo vascolare permetterà la gestione specializzata degli accessi vascolari periferici e delle relative complicanze.