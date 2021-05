Enna: chirurgia del ginocchio e artroscopia, prestigioso riconoscimento per ortopedia

Con lettera a firma del presidente Massimo Berruto (Primario Ortopedico dell’Istituto Gaetano Pini di Milano) della società scientifica SIAGASCOT, pervenuta ieri, è stata conferita alla Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale Umberto I di Enna l’accreditamento quale “Teaching Center 2021/2022”, in particolare per chirurgia del ginocchio e artroscopia. In base a tale riconoscimento il reparto diretto dal Dott. Arcangelo Russo potrà ospitare ortopedici provenienti da ogni parte d’Italia con la mission di essere centro di riferimento regionale e nazionale per la chirurgia del ginocchio e artroscopia.

Il dott. Russo fornisce altre informazioni in merito: “La SIAGASCOT (Società Italiana di Artroscopia chirurgia del Ginocchio, Sport medicine, Cartilagine, Ortopedia, e Tecnologie) è una società nazionale seconda per numero di iscritti solo alla società madre ortopedica (SIOT). Con tale accreditamento il nostro reparto potrà ospitare ortopedici provenienti da ogni parte d’Italia con la mission di essere centro di riferimento regionale e nazionale per la chirurgia del ginocchio e artroscopia. Importanti sono stati alcuni parametri che rendono la nostra Unità Operativa accreditabile, quali numero di interventi chirurgici complessivi per la patologia in oggetto e disponibilità dell’intero team ortopedico a far partecipare gli ospiti a giornate di ambulatorio e di aggiornamento scientifico grazie anche alla presenza di un’aula nello stesso reparto”.