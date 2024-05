Enna: che fine hanno fatto i lavori di riqualificazione in Viale Diaz?

PUBBLICITÀ

Ma che fine hanno fatto i lavori per ripristinare e riqualificare la zona adiacente l’Agenzia del Territorio in pieno Viale Diaz ad Enna? Considerata la vegetazione sempre più florida è forse diventata un’area protetta e non ce ne siamo accorti? Oppure un’istallazione artistica e non se n’è compreso il senso? In tal caso, potremmo aggiungere all’interno del transennato una panchina e destinarlo a un pensatoio a cielo aperto. Che ne dite?

Nel 2022 Comune di Enna e direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate si rispondevano a “colpi” di missive in merito allo scavo, tuttora evidente in Viale Diaz, che interessa i serbatoi interrati del Palazzo delle Finanze. Il Comune aveva diffidato l’’Agenzia dell’Entrate ad iniziare i lavori di bonifica e manutenzione dei serbatoi, nonché al ripristino dello stato dei luoghi”.

Bene, dopo aver rilevato “una condizione potenzialmente in grado di contaminare il suolo”, la stessa Agenzia delle Entrate, in data 21 luglio 2022, ha comunicato di avere avviato la relativa procedura di affidamento dei lavori che, tuttavia, stava richiedendo una tempistica prolungata, a causa della specificità delle attività da mettere in atto e al conseguente impegno di spesa, come comunicato dall’allora assessore ai lavori pubblici Francesco Alloro.

E dunque a che punto siamo? Tutto nasce e muore in un dibattito fatto di pertinenze? E l’amor proprio verso questa città che fine fa?

Sarebbe bello che una volta, almeno una dico, qualcuno si svegliasse un giorno e annunciasse: “intanto risolviamo il problema, intanto restituiamo decoro alla città e poi il resto si vedrà”.

Angela Montalto