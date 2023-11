Enna, Cgil: “Vengano riconosciuti a pieno i diritti degli operatori del 118”

PUBBLICITÀ

“Gli operatori del 118 svolgono un importante servizio in Sicilia e in Provincia di Enna: salvano vite umane. Ma nel contempo non vengono riconosciuti a pieno i diritti dei lavoratori impegnati nell’emergenza”. Lo dichiara il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Enna Alfredo Schilirò che ha inviato una nota al presidente della SEUS SCPA Riccardo Castro e all’assessore alla salute della Regione Siciliana Giovanna Volo, chiedendo di garantire diversi istituti contrattuali previsti nel contratto AIOP.

Con la nota Schilirò ha chiesto il riconoscimento dei buoni pasto relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, l’indennità di vestizione ai sensi dell’art. 18 comma 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro AIOP, la chiamata a sostituzione turno detta in “R” nei giorni di riposo in applicazione all’art. 59.

“Chiediamo altresì – aggiunge Schilirò – che la comunicazione sulle disposizioni aziendali sia più frequente ma anche che venga regolarizzata la posizione di autista soccorritore; e auspichiamo più trasparenza e conoscenza in merito alla pianta organica, alla regolarizzazione nella gestione del personale per le turnazioni per le ferie e per i trasferimenti”.

La Funzione Pubblica Cgil di Enna si augura che la società provveda in brevissimo tempo a regolarizzare la posizione dei lavoratori.

“Avviare relazioni sindacali dinamiche e qualificate – conclude Schilirò – incide positivamente sulla produttività dei lavoratori, sulla qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servi erogati a favore dei cittadini”.