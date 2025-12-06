Enna: CGIL SLC segnala il mancato pagamento dell’indennità ai portalettere Incaricati d’Area

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale CGIL SLC di Caltanissetta-Enna ha diffuso una nota con cui segnala il presunto mancato pagamento dell’indennità spettante ai portalettere Incaricati d’Area in provincia di Enna, denunciando la situazione alle autorità competenti.

Nel comunicato, l’organizzazione sindacale afferma che Poste Italiane «ha da tempo abituato l’opinione pubblica a leggere articoli giornalistici “a tempo e tema” specifico, con pregi ed elogi per se stessa», sottolineando che l’azienda «è assai importante “farsi vedere”» e ricordando l’esistenza di «un proprio TG (TG Poste)» e di iniziative di comunicazione che mettono in risalto i risultati economici conseguiti.

Secondo la CGIL SLC, «grossa parte di questi utili sono somme risparmiate in quanto non spese, per gli adempimenti spettanti», facendo riferimento, tra gli esempi riportati, a «lavaggio degli automezzi di servizio, adeguata pulizia degli uffici di recapito, fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale e ristrutturazioni dei locali», circostanze che il sindacato afferma di aver già «denunciato agli organi competenti e di stampa nel novembre 2024 e nel 2025».

Nel documento si cita inoltre «il problema degli straordinari non pagati (vedasi caso Reporter)» e viene indicata «l’iniqua indennità di 1 euro al giorno per circa 20/22 euro al mese prevista per i portalettere Incaricati d’Area e loro sostituti» operanti nei piccoli comuni.

La nota prosegue con una stima economica elaborata dal sindacato: «la media di 20 euro al mese per 10.000 portalettere (numero a caso, ma verosimilmente più alto) sono 200.000 euro di risparmio al mese, e 2.400.000 euro l’anno». Secondo quanto riportato, il problema persisterebbe «dal marzo 2018, anno di partenza del progetto Joint Delivery (accordo 08/02/2018)» e il totale stimato del mancato esborso ammonterebbe a «16 milioni e 800 mila euro».

La CGIL SLC riferisce inoltre di avere «sollecitato i vertici regionali di Poste Italiane con nota del 30/09/25, al pagamento delle spettanze a partire dal mese di ottobre e di provvedere ai conteggi degli arretrati nel minor tempo possibile», ma afferma che «nelle spettanze di ottobre e novembre gli aventi diritto non hanno ricevuto alcun compenso».

Per questo motivo, l’organizzazione sindacale comunica che «ha provveduto a denunciare il mancato pagamento dell’indennità ai Carabinieri del Lavoro, all’Ispettorato del Lavoro provinciale, regionale e nazionale, oltre che alla Segreteria Regionale e Nazionale», precisando che si tratta di «un problema di interesse nazionale».

Il comunicato è firmato dal Segretario Generale SLC CGIL Caltanissetta-Enna, Gianluca Polizzi, e dal Coordinatore Provinciale Poste, Giuseppe Vetri RSU.