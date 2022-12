Enna: Cgil, Schilirò neo segretario generale della funzione pubblica

Alfredo Schilirò è il nuovo segretario generale della funzione pubblica Cgil di Enna, è stato eletto ieri durante l’assemblea generale. Laureato in scienze politiche e in pedagogia, nella Cgil ennese Schilirò si è occupato di diritti individuali e collettivi, è stato segretario generale degli edili per circa 10 anni. Da 4 anni si occupa della Filctem, categoria dell’energia e del gas acqua, nonchè delle manifatture e ha delega dei tessili per tutta la Sicilia. Schilirò seguirà adesso entrambe le categorie.

