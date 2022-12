Enna: Cgil e Uil a Palermo per lo sciopero generale contro la manovra economica

Uno sciopero generale è stato indetto martedì a Palermo da Piazza Politeama a partire dalle ore 9,30 dalla Cgil e dalla Uil contro la legge finanziaria del Governo nazionale. Nel capoluogo siciliano saranno presenti anche i rappresentanti ennesi dei due sindacati.

PUBBLICITÀ

“Le ragioni per protestare contro questa manovra sono molte – le parole del segretario generale Uil Enna Mario La Rosa -. Si tratta di una legge finanziaria che non prevede nessuna misura per i redditi bassi delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati. Avevamo chiesto la detassazione della tredicesima, l’innalzamento del taglio del cuneo fiscale, tutte misure non previste in questa finanziaria. Piuttosto che prevedere delle misure per lo sviluppo Mezzogiorno, si reintroduce l’idea dell’autonomia differenziata”.

“Scendiamo in piazza – ha dichiarato il segretario generale Cgil Enna Antonio Malaguarnera – per rivendicare tutte le proposte che avevamo fatto al governo nazionale e che il governo Meloni non ha tenuto in considerazione. La situazione dei pensionati e dei salari non è stata presa in considerazione. Il Governo ha preferito altre priorità. Saremo in piazza per rivendicare i diritti dei pensionati, dei lavoratori e delle famiglie”.