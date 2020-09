Enna. Cgil: “Al Comune mancata liquidazione produttività, ennesima beffa”

Pubblichiamo qui di seguito nota stampa della Fp Cgil firmata dal segretario aziendale Antonio Rubino e dal segretario generale provinciale Giovanni Lavalle.

“Nulla di nuovo sotto il sole sul fronte produttività anni 2017, 2018 e 2019 per il personale dipendente del Comune di Enna, anche nella busta paga di Settembre 2020 non c’è traccia delle spettanze al personale dipendente.

L’Amministrazione Dipietro non si smentisce, arriva a fine mandato, anzi ben oltre il mandato e non liquida al personale dipendente le giuste spettanze di produttività per gli anni 2017-2018-2019, nega la retribuzione della produttività al personale dipendente per un ammontare di € 453.513,51.

Produttività the end, ennesima beffa a danno dei lavoratori di questo Comune, Amministrazione Dipietro che si accanisce contro il personale dipendente privandolo del diritto al salario accessorio importante soprattutto per i dipendenti monoreddito e per le inadeguate retribuzioni del personale part-time mostrando indifferenza e disinteresse verso lo stato di disagio del personale e sottraendo all’economia della città importanti risorse che avrebbero potuto dare sollievo alle sofferenze economiche dovute al covid 19.

L’Amministrazione Dipietro ed i suoi burocrati hanno riportato indietro l’orologio della storia, mancata liquidazione delle spettanze al personale dipendente, negazione del confronto, contrattazioni mancate, decisioni unilaterali, penalizzazioni per il personale part-time con declassamenti, riduzione ore di lavoro, modifica unilaterale orario di lavoro, condanne per condotte antisindacali, ricorsi pendenti dal Giudice del Lavoro ed altri in itinere.

Relazioni sindacali scomparse dal radar da mesi, gestione istituti contrattuali con decisioni unilaterali di dubbia legittimità, pur di evitare il confronto con le OO.SS. e le RSU, forse esauriti gli argomenti per raccattarne il consenso.

La Fp Cgil Enna nel rispetto delle norme, considerato che nessun provvedimento è stato assunto nei confronti dei responsabili, comunica l’attivazione del contenzioso sulle competenze salario accessorio 2017 2018 e 2019 e si riserva di intraprendere le iniziative che riterrà opportune per una soluzione della vertenza dei lavoratori del Comune, compreso adire le autorità competenti al fine di verificare eventuali responsabilità dell’Amministrazione, del nucleo di valutazione, del segretario comunale e del dirigente competente, riguardo la gestione complessiva di tali iter amministrativi”.