Enna, cerimonia in ricordo di Gino Vetri: donate attrezzature sportive alla città

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi nell’omonima piazza la cerimonia commemorativa per il 26° anniversario della scomparsa di Gino Vetri, compianto politico ennese. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Maurizio Dipietro e alcune autorità cittadine.

PUBBLICITÀ

In occasione dell’evento, i familiari di Vetri hanno voluto testimoniare la loro sensibilità donando alla città due attrezzature ginniche per esterni, un gesto che sottolinea il valore dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale.

Alla cerimonia ha preso parte anche una delegazione dell’Enna Calcio, guidata dal presidente Luigi Stompo, dal direttore generale Fabio Montesano e dal tecnico Francesco Passiatore.

Figura di spicco della politica locale, Gino Vetri ricoprì numerosi incarichi istituzionali: assessore comunale dal 1962 al 1964, vicesindaco dal 1964 al 1966, assessore alla sanità e vicepresidente del Consiglio provinciale dal 1971 al 1973, fino a diventare presidente della Provincia dal 1983 al 1984.