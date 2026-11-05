Enna, cerimonia in ricordo dei defunti delle forze di polizia

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Si è svolta a Enna una solenne cerimonia in ricordo di tutti i defunti delle forze di polizia. L’evento ha preso il via con la deposizione di una composizione floreale dinanzi al monumento dedicato ai caduti, gestito dalle Associazioni d’Arma.

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Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari del territorio, tra cui il Prefetto Ignazio Portelli, il Questore Cono Incognito, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Alfredo Beveroni, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Giovanni Caruso, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Augusto Fonti, unitamente al Vicesindaco Stefania Marino e ai numerosi soci delle varie Associazioni d’Arma.

​Successivamente, i partecipanti si sono recati presso l’Eremo di Montesalvo per la celebrazione di una messa, officiata da Monsignor Lipari, in memoria di tutti i colleghi scomparsi.

L’iniziativa, promossa annualmente dalle Associazioni d’Arma – Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria – rappresenta un momento istituzionale e di raccoglimento per onorare sia chi ha perso la vita nell’adempimento del dovere, sia chi è venuto a mancare nel corso degli anni dopo aver servito lo Stato.