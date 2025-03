Enna: centrodestra a confronto sulle elezioni provinciali e il ripristino delle ex province

PUBBLICITÀ

Ieri sera, presso la federazione provinciale di Fratelli d’Italia, si è riunito il tavolo delle segreterie provinciali dei partiti del centrodestra per discutere delle imminenti elezioni provinciali.

All’incontro erano presenti il segretario provinciale di Forza Italia, on. Luisa Lantieri, il commissario della Lega, Francesca Draià, Nello Rampulla per la Nuova Democrazia Cristiana, Francesco Comito per gli autonomisti e Nino Cammarata, per Fratelli d’Italia.

“È emersa, all’unanimità – comunicano le segretarie provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Movimento per l’autonomia e Nuova democrazia cristiana – la volontà di avviare un confronto sul tema del ripristino delle ex province, alla luce delle evidenti criticità che il nostro territorio vive quotidianamente e delle difficoltà nella gestione delle problematiche locali”.

“Pur non avendo ancora certezze sulle modalità con cui si andrà a votare il prossimo 27 aprile (data fissata per le elezioni provinciali di secondo livello) – proseguono – è stato concordato di aggiornare la discussione alla prossima settimana, per fare il punto della situazione e definire le linee guida in vista di questa importante tornata elettorale.