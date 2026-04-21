Enna, Centro anziani “Amicizia”: il Comune assicura la continuità delle attività

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Il Centro anziani “Amicizia” di Enna bassa non chiuderà e le attività proseguiranno regolarmente. Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale, intervenendo sulla vicenda che nelle ultime ore ha riguardato la struttura di via Civiltà del Lavoro.

Il passaggio arriva dopo il provvedimento con cui il Comune ha disposto la revoca dell’assegnazione dell’immobile all’associazione che gestiva il centro, richiamando criticità legate a tensioni interne e alla necessità di garantire il regolare funzionamento del servizio.

In una nota, il Comune ha chiarito che è volontà dell’Amministrazione garantire la continuità delle attività del Centro, riconoscendone il valore sociale e aggregativo per la comunità. L’ente ha inoltre reso noto che, in data odierna, la Presidente ha provveduto alla consegna delle chiavi.

Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione, nelle more delle procedure amministrative, il Dirigente competente provvederà alla predisposizione di un nuovo bando, “nel pieno rispetto delle norme vigenti, della trasparenza e della parità di trattamento”.

La soluzione momentanea adottata è stata quella del commissariamento del centro anziani da parte del Comune che ha infine assicurato il proprio impegno affinché il servizio continui a essere garantito nel rispetto di tutti.