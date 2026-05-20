Enna, Centenario della Provincia: in Prefettura l’incontro “La mafia che cambia”

In occasione del centenario dell’istituzione della Provincia di Enna, che cadrà il 6 dicembre prossimo, la Prefettura organizza un ciclo di eventi rivolto ai cittadini.
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La prima iniziativa, “La mafia che cambia”, vedrà la presenza di Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e avrà quale argomento di riflessione le dinamiche di trasformazione della criminalità organizzata di tipo mafioso.
L’incontro, aperto alla partecipazione della cittadinanza, si terrà il 26 maggio prossimo, alle ore 17.00, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura.