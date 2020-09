Enna: celebrato il congresso provinciale delle Acli

Dopo lo stop causato dall’emergenza sanitaria, riparte la stagione congressuale delle Acli su tutto il territorio nazionale. Sabato 5 settembre si è celebrato il 26° Congresso provinciale delle Acli di Enna dal titolo “In cammino ”.

Il tema ha posto particolare attenzione all’uguaglianza e alla giustizia sociale, temi fondamentali nel movimento, per declinare al presente e al futuro quelle politiche sociali che si rivolgono agli ultimi e ai penultimi, ad un ceto popolare sempre più schiacciato verso il basso a causa di anni di crisi e di scarsa attenzione da parte della politica.

“È stato un momento di dibattito e di confronto – ha detto il presidente provinciale Salvo Notararigo – sul futuro dell’associazione, che da settanta anni opera nel territorio ennese, e di riflessione al fine di analizzare con un approccio propositivo le problematiche della società odierna”.

Durante il congresso provinciale, è stato eletto il consiglio provinciale per il periodo 2020-2024 che a sua volta eleggerà il presidente provinciale. In questa direzione il congresso ha deliberato il potenziamento territoriale dei servizi, dei circoli, dei promotori sociali, dei centri assistenza fiscale e del patronato Acli. Inoltre ha impegnato Enaip (ente di formazione delle Acli) nella valorizzazione delle risorse umane, individuando come aree prioritarie di intervento la formazione, l’orientamento, l’assistenza all’inserimento lavorativo e alla creazione d’impresa.

Il presidente, nella sua relazione, ha messo in evidenza le fragilità emerse, soprattutto negli ultimi mesi, tracciando la strada per un nuovo quadriennio, capace di interpretare il modo per andare incontro alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni della comunità.