Enna: celebrato il 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

PUBBLICITÀ

Si sono svolte ieri pomeriggio presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, le celebrazioni per il 251° Anniversario della Fondazione del Corpo.

Alla cerimonia militare, avviata con solenne alzabandiera, hanno partecipato oltre a S.E. il Prefetto di Enna, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito, le autorità civili e militari provinciali e cittadine, una rappresentanza di militari dei Reparti della Provincia di Enna, e i soci della locale sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia nonché i Gonfaloni del Libero Consorzio Comunale e delle città di Enna, Nicosia e Piazza Armerina ove hanno sede i Reparti del Corpo.

Il Comandante Provinciale, Colonnello Fulvio Marabotto, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, ha colto l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le autorità e le istituzioni che hanno supportato le Fiamme Gialle Ennesi nel loro lavoro quotidiano e con i quali i Reparti del Corpo hanno operato in stretta sinergia per contrastare i fenomeni di illegalità economico-finanziaria presenti nel territorio.

Si è poi rivolto a tutte le Fiamme Gialle ennesi, alle quali ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’instancabile e silenzioso impegno quotidiano al servizio della collettività.

Come di consueto, in occasione della ricorrenza annuale della festa di fondazione del Corpo, il Comandante Provinciale ha anche tracciato un sintetico bilancio dei risultati conseguiti nell’anno precedente e nei primi 5 mesi del 2025, indicativi del concreto impegno della Guardia di Finanza per la tutela della legalità e la salvaguardia dei cittadini onesti.

Significativo, infine, il momento della consegna delle ricompense di ordine morale ad alcuni militari, particolarmente distintisi in operazioni di servizio a tutela della spesa pubblica e a contrasto degli interessi economici della criminalità.

La cerimonia è stata impreziosita dai musicisti dell’Associazione Sinfonica Musicale Provinciale Ennese, diretta dal Maresciallo Ordinario Pietro Lombardo, in forza al Comando Provinciale di Enna, che hanno accompagnato, con l’esecuzione delle marce militari, i momenti più solenni dell’evento, concluso con la tradizionale lettura della “Preghiera del Finanziere”.