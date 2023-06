Enna: celebrato il 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Si è tenuta nel cuore di Enna, presso il Teatro Garibaldi, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la celebrazione del 209° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Alla presenza dei vertici istituzionali civili, militari, politici e religiosi il Comandante Provinciale di Enna, Colonnello Angelo Franchi, ha ringraziato il Prefetto di Enna e le altre autorità presenti in sala.

All’interno del teatro vi era schierato un reparto articolato su militari in Grande Uniforme Storica, Comandanti di Stazione e da carabinieri appartenenti alle varie specialità dell’Arma, Squadrone Eliportato Cacciatori, Nucleo Antisofisticazioni, Nucleo Ispettorato Lavoro, Nucleo Tutela Patrimoniuo Culturale, Nucleo Operativo Ecologico e carabinieri Forestali.

Il Colonnello Franchi, durante la sua allocuzione, ha inteso sottolineare la presenza dell’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale anche grazie alle articolazioni investigative e di specialità. Inoltre ha evidenziato come ciascun carabiniere è chiamato quotidianamente ad operare guidato da una bussola etica che individua nella militarità, competenza, coraggio e umiltà i relativi punti cardinali. Un carabiniere, operatore sociale, che persegue una cultura dell’essere, che prevale sull’apparire, che vive tra la gente con l’aspirazione di offrire una adeguata rassicurazione sociale.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati riconoscimenti a numerosi militari che si sono distinti in attività di servizio: Luogotenente Giuseppe Collura, addetto alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Enna; Luogotenente Nicola Parente, Maresciallo Capo Alessio Sirni, Brigadiere Capo Luigi Ingrosso, Brigadiere Nazzareno De Donno, Vice Brigadiere Marco Testa, in servizio presso la compagnia di Nicosia; Sottotenente Antonio Robusto, Luogotenente Gaetano Ortoleva, Maresciallo Capo Mauro Scimonelli, Brigadiere Capo Antonino Mazzurco, Brigadiere Giampiero Cannizzaro, Brigadiere Renzo Marco Brualetto, Vice Brigadiere Giacinto Paolo Lattuca, luogotenente rosario alessandro e maresciallo ord canzonieri marco in servizio presso la compagnia di Piazza Armerina; Luogotenente C.S. Paolo Protopapa, Luogotenente c.s. Massimo Vitale, Luogotenente C.S. Massimo Andolina e Luogotenente Mario Chirdo; V. Brig. Orazio Carmelo Gualdo in servizio presso la compagnia di Enna; V. Brigadiere Vincenzo Summo e Appuntato Sc. Q.S. Marco Milazzo.