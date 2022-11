Enna: celebrata la giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

Si sono tenute nella mattinata di oggi le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Alla cerimonia, organizzata dal Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Enna, erano presenti il Prefetto di Enna, dott.ssa Matilde Pirrera, le deputate Eliana Longi e Maria Stefania Marino, il vicesindaco del Comune capoluogo, i vertici delle Forze dell’Ordine, nonché i rappresentanti territoriali di tutte le componenti civili e militari e un nutrito numero di giovani delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara di Enna.

La commemorazione, ha rappresentato l’occasione per rinnovare la memoria di uno dei periodi più drammatici della nostra storia e rinnovare insieme alle nuove generazioni, i valori fondanti della Repubblica e il sentimento di riconoscenza ai caduti che, con il loro sacrificio, hanno contribuito alla difesa della patria e al raggiungimento dell’unità nazionale, mediante il solenne momento dell’alzabandiera.

Dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, il Prefetto di Enna ha voluto porre l’accento sull’inquietudine che pervade la comunità per i venti di guerra che aleggiano vicino ai nostri confini e che rendono ancor più significativo il contributo delle Forze Armate e di tutti gli italiani nella difesa della patria e dell’unità nazionale, specialmente dopo il lungo e drammatico periodo del covid, sottolineando che “solo con la cooperazione internazionale si può mettere al riparo la nostra nazione dalle prospettive nefaste connesse alla fragilità umana”. I tanti sacrifici compiuti ci sollecitano e ci impongono ad adempiere ai nostri doveri di cittadini, a maggior ragione nei momenti più difficili come quello attuale, che richiedono responsabilità, determinazione e probità.

Nel prosieguo della cerimonia il Dr. Lorenzo Colaleo, Presidente di ANPAS Sicilia, il Dr. Corrado Basile, Questore di Enna, e la Dr.ssa Matilde Pirrera, Prefetto di Enna, hanno consegnato rispettivamente al Sig. Natale Pitronaci, dirigente della stessa ANPAS Sicilia, alla Dr.ssa Maria Pia Amata, funzionario della Questura di Enna in quiescenza, e alla Rag.ra Carmela Digristina, funzionario in servizio presso la Prefettura di Enna, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per l’impegno profuso nell’espletamento delle funzioni ricoperte sia nel campo lavorativo che nel mondo dell’associazionismo e del volontariato.