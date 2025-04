Enna celebra Napoleone Colajanni alla Sala Cerere: ecco i vincitori del concorso a lui dedicato

PUBBLICITÀ

È stata celebrata ieri, presso la Sala Cerere di Enna, la VI Giornata in memoria di Napoleone Colajanni e la V Edizione del Concorso Colajanni.

Ha aperto la serata la Dirigente dell’IIS “N. Colajanni”, prof.ssa Maria Silvia Messina. Sono seguiti gli interventi delle referenti della Biblioteca e del Centro Studi Napoleone Colajanni, prof.sse Tiziana Buono e Francesca Milano. Hanno presentato i rappresentanti d’Istituto dell’IIS N. Colajanni.

Quest’anno la giornata in memoria di Napoleone Colajanni e il relativo concorso si sono focalizzati sulla tematica dal titolo “Oltre il meridionalismo vittimista”. Tale tema, in linea con il meridionalismo progressista dell’illustre concittadino, mira a superare l’atteggiamento di rassegnazione e vittimismo tipico di certo pensiero meridionalista, promuovendo invece la lotta per l’emancipazione sociale, economica e politica dell’Isola.

Come relatore è intervenuto quest’anno uno studioso d’eccezione di fama internazionale, il maggiore esperto della figura di Napoleone Colajanni: il prof. Jean-Yves Frétigné.

Jean-Yves Frétigné è Agrégé di storia, Docteur presso l’Istituto di Studi Politici di Parigi. Già Membro dell’Ecole Française di Roma, è attualmente Maître de Conférences in Storia all’Università di Rouen, Presidente della società degli studi francesi sul Risorgimento italiano. I suoi decennali studi su Napoleone Colajanni hanno portato alla pubblicazione di due libri: “Biografia intellettuale di un protagonista dell’Italia Liberale: Saggio sulla cultura politica di Napoleone Colajanni, sociologo e deputato siciliano al tempo del positivismo” (1860-1903) e l’opera “Dall’ottimismo al pessimismo: itinerario politico ed intellettuale di Colajanni, dalla svolta liberale al fascismo” (1903-1921). Il suo ultimo libro, uscito dieci giorni fa, è un’analisi della mafia siciliana pubblicata dall’editore parigino francese Fayard sotto il titolo “Histoire de la mafia. Au-delà des préjugés”. In questo libro evoca e cita il “Centro Studi Napoleone Colajanni” dell’IIS Napoleone Colajanni di Enna.

Nel suo intervento, il prof. Frétigné ha illustrato la critica di Colajanni al meridionalismo vittimista, evidenziandone la sorprendente attualità. Ha inoltre approfondito il ruolo di Colajanni nella storia del pensiero meridionalista, nella questione meridionale e nel dibattito sull’Unità d’Italia, ponendolo come esponente di spicco del filone progressista, contrapposto al conservatorismo e alla scuola razzista.

Durante la manifestazione è stata consegnata una targa ricordo in memoria della Prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dell’illustre concittadino, agli eredi presenti in sala.

Si è proseguito con la premiazione dei vincitori del Concorso delle Categorie Adulti, Alunni di Scuola Secondaria di Secondo Grado e Alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado che hanno partecipato alle tre Sezioni di Poesia, Narrativa e Multimediale.

L’evento è stato arricchito da brani musicali a cura del Liceo Musicale dell’IIS “N. Colajanni”.

Ecco i vincitori del Concorso Napoleone Colajanni Anno 2025.

Narrativa Scuola Secondaria Primo Grado

Vincitore I Premio Sezione Narrativa I grado “È sempre possibile cambiare” di Bruno Barbarino, Alessia Pastorello, Potenza Chiara, Mia Giummulè Classe II C- I.C. Santa Chiara Plesso G. Pascoli

Poesia Scuola Secondaria Primo Grado

Vincitore I Premio Sezione Poesia I grado “Noi uomini e donne del domani” Clara Primavera -I.C. Santa Chiara Plesso Pascoli

Menzione Speciale “Quelli sono del Sud “-Bellomo Maria IC S. Chiara Plesso G. Verga Calascibetta

Multimediale Scuola Secondaria Primo grado

Vincitore I Premio Sezione Multimediale I Grado “Casa Nostra” Silvana Guarino Classe – I.C. De Amicis Plesso Villapriolo

Poesia Scuola Secondaria Secondo Grado

Primo Premio Ex Aequo “Figli del sole e del vento” Todaro Gabriele Paolo IIS Fratelli Testa di Nicosia

Primo Premio Ex Aequo “Terra mia” Classe IV A IIS N. Colajanni -Liceo Classico Enna

Premio Presidenza “Lamento del Sud” -Giorgia Flore IIS Mariano D’Arborea Oristano

Menzione d’onore “Il canto di chi non si piega” Callerame Carlotta Maria IIS Napoleone Colajanni Liceo Classico Enna

Narrativa Scuola Secondaria Secondo Grado

I Premio ex Aequo Resta “Il respiro della pietra” Leonardi Gabriele IIS Fratelli Testa di Nicosia

I Premio ex Aequo “Restare per cambiare” Classe IV C IIS N. Colajanni Liceo Classico di Enna

Premio Giuria “La rivoluzione sarda” Sara Deidda IIS Mariano D’Arborea di Oristano

Multimediale Secondo grado

Primo Premio Ex Aequo “Ahi Serva Sicilia” Niccolò Gagliardi IIS N. Colajanni Enna

Primo Premio Ex Aequo “Tra le radici del Sud e il sogno di un futuro diverso” Classe III A IIS N. Colajanni Liceo Classico

Poesia Adulti

Premio Presidenza Poesia “Terra mia” Giuseppe Piangiamore

Narrativa Adulti

Primo Premio Narrativa “Ripartire da qui” Giuseppe Piangiamore

Multimediale Adulti

Primo Premio Multimediale Adulti “Il dito piccolo” Matteo Campisi, Giacomo Russo, Paolo Di Bilio.