Enna celebra la Festa dei Santi Martiri Innocenti a Santa Maria La Nuova

Enna celebra oggi la Festa dei Santi Martiri Innocenti presso la chiesa di Santa Maria La Nuova. L’evento, ricco di significato religioso, prevede il seguente programma.
La giornata inizierà con un raduno presso la chiesa parrocchiale di San Cataldo alle ore 19. Da qui il gruppo si sposterà, accompagnando la reliquia dei Santi Martiri Innocenti, verso la chiesa di Santa Maria La Nuova, dove si terrà una solenne celebrazione eucaristica.
Al termine della celebrazione sarà distribuito il dolce tipico, i dolcetti di sesamo.
Ad organizzare l’iniziativa, come da tradizione, è il Collegio di Santa Maria La Nuova, la seconda confraternita più antica della città, che porta avanti una tradizione risalente al XV secolo.