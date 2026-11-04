Enna celebra il 4 novembre, deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti

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Enna ha celebrato oggi la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La corona è stata deposta presso il monumento ai Caduti, nei pressi del Castello di Lombardia.

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A presiedere la cerimonia, in rappresentanza e per conto dell’Amministrazione comunale, la Vicesindaca e onorevole alla Camera dei Deputati Stefania Marino.

Il 4 novembre ricorda la fine della Prima guerra mondiale, nel 1918, e il compimento dell’unità del Paese.

«Oggi che la guerra è alle porte, questo momento commemorativo assume un valore ancora più alto, perché la memoria si fa presenza e presente – ha dichiarato la Vicesindaca Marino –. La perdita dei tanti valorosi combattenti per amore della Patria, la costante dedizione delle Forze dell’Ordine per la sua difesa, così come il sacrificio delle famiglie che hanno vissuto e assecondato questo senso del dovere, non possono e non devono farci abbassare lo sguardo».

La Vicesindaca ha rivolto un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Prefetto, il dottore Ignazio Portelli, per l’invito e l’organizzazione ineccepibile della commemorazione, alle Forze dell’Ordine presenti e alle scuole, sempre pronte a trasmettere alle nuove generazioni i valori più alti.