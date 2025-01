PUBBLICITÀ

In seguito al cedimento stradale avvenuto in Via San Nicola a Enna alta qualche giorno fa, verranno eseguiti lavori urgenti di riparazione della condotta fognaria da parte della società AcquaEnna.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, è stato istituito, a partire da oggi, il divieto temporaneo di transito e sosta veicolare nel tratto di strada interessato, in via San Nicola n. 59, fino al termine dei lavori.