Enna, cedimento in viale delle Olimpiadi: il Comune avvia verifiche su viabilità alternativa

PUBBLICITÀ

In merito alle criticità viarie determinate dal cedimento del muro in viale delle Olimpiadi e alla conseguente chiusura della strada di collegamento tra il quartiere Ferrante e la zona dell’Ospedale, interviene l’assessore del Comune di Enna con delega alla viabilità e alla polizia municipale, Biagio Scillia.

PUBBLICITÀ

L’Amministrazione comunale, spiega l’assessore, si è attivata sia per il ripristino definitivo dell’infrastruttura sia per individuare soluzioni alternative e immediate in grado di ridurre i disagi alla circolazione.

«In merito alle criticità viarie determinate dal cedimento del muro in viale delle Olimpiadi e alla conseguente chiusura della strada di collegamento tra il quartiere Ferrante e la zona dell’Ospedale – spiega Scillia – l’Amministrazione comunale si è attivata con tempestività, sia per il ripristino definitivo dell’infrastruttura, sia per individuare soluzioni di viabilità alternative ed immediate in grado di ridurre i disagi. Ho già dato disposizione ai dirigenti competenti di procedere alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica su alcune ipotesi temporanee, tra le quali rientrano anche l’apertura di un varco in uscita sulla SS561, e l’istituzione del doppio senso di circolazione laddove consentito. Si tratta di proposte condivise dall’Amministrazione comunale».

«È infatti evidente – prosegue Scillia – che gli interventi necessari per il ripristino strutturale del muro e della sede stradale soprastante richiederanno tempi lunghi e risorse economiche significative. Per questo motivo, riteniamo indispensabile adottare soluzioni provvisorie che consentano di alleviare i disagi per i residenti del quartiere Ferrante e migliorare il deflusso veicolare verso la zona dell’Ospedale e, più in generale, la viabilità di Enna Bassa. Le ipotesi in esame sono oggetto di attenta valutazione, in particolare sotto il profilo della sicurezza stradale e della concreta realizzabilità, con l’obiettivo di individuare nel più breve tempo possibile la soluzione più efficace. Seguiranno aggiornamenti – conclude – non appena le verifiche in corso consentiranno di assumere determinazioni operative».