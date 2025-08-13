Enna, Cavalleria Rusticana: navetta gratuita e parcheggi dedicati per l’evento

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale di Enna, con determina dirigenziale n. 378 del 13/08/2025, in riferimento della messa in scena presso il Castello di Lombardia dell’opera lirica “Cavalleria Rusticana” prevista per il prossimo 17 agosto, ritenendo necessario ed opportuno regolamentare la sosta veicolare nei siti interessati dall’evento, onde consentirne il regolare svolgimento della manifestazione garantendo i livelli di sicurezza necessari per un eventuale deflusso d’urgenza in totale sicurezza, assicurando altresì le condizioni di sicurezza per eventuali interventi dei mezzi di emergenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha ordinato quanto segue.

Istituito, dalle ore 14,00 alle ore 24,00 e comunque fino al termine della manifestazione, il divieto di sosta con rimozione forzata in tutto il piazzale Rosso e sul lato destro del tratto iniziale della via Paolo e Caterina Savoca, salvo la riserva di posti per i mezzi autorizzati. Riservati nel piazzale Rosso n. 15 stalli per la sosta dei disabili, n. 15 stalli per la sosta delle autovetture al servizio delle autorità e n. 5 stalli per la sosta delle autovetture delle associazioni di volontariato che collaboreranno con l’organizzazione dello spettacolo. Riservato altresì il lato destro del tratto iniziale di via Paolo e Caterina Savoca per la sosta dei mezzi antincendio e di emergenza sanitaria.

Sarà attiva la navetta gratuita che farà la spola dal parcheggio Pisciotto e dal parcheggio di Via Alessandro Volta (tratto della strada panoramica adibito a parcheggio) fino alle ore 01:30 del 18 agosto. Il Comune invita coloro che vorranno assistere allo spettacolo di usufruire delle due aree di parcheggio sopra indicate e del relativo servizio di navetta gratuita.