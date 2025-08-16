Enna, “Cavalleria rusticana” al Castello di Lombardia: dettagli su cast e navetta

PUBBLICITÀ

È una serata attesa da lungo tempo, quella che il prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra sta per regalare alla città di Enna. Domani, domenica 17 agosto, alle ore 21:00, il cortile delle Vettovaglie del Castello di Lombardia ospiterà “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, riportando la lirica tra le pietre del maniero dopo un’assenza di oltre vent’anni, durante i quali il sito ha perso, salvo rare occasioni, la sua vocazione di salotto musicale cittadino.

Di rilievo internazionale il cast. La regia è affidata a Marco Savatteri, artista dallo sguardo visionario, capace di trasformare i luoghi in narrazione drammatica; la bacchetta musicale è del maestro Alfredo Salvatore Stillo, che dirigerà l’Orchestra Francesco Cilea di Reggio Calabria. Immancabile l’apporto del citato Coro Lirico Siciliano, preparato dal maestro Francesco Costa – già insignito dell’Oscar della Lirica e direttore artistico del Festival. La formazione corale aggiungerà profondità vocale a una rappresentazione che punta in alto. La compagnia, composta da oltre cento artisti, schiera – nei ruoli principali – il soprano Maria Pia Piscitelli (Santuzza), il tenore Giuseppe Distefano (Turiddu), il baritono Carlos Almaguer (Alfio), il mezzosoprano Antonella Arena (Lucia) e il soprano Leonora Ilieva (Lola). È un’onda collettiva di voci, che riporta la grande musica in uno spazio che per troppo tempo ne è stato privo.

Ma “Cavalleria rusticana” non è solo un appuntamento teatrale: è un capolavoro che ha rivoluzionato l’opera lirica, come conferma la sua genesi. Nel 1888 l’editore Sonzogno indice un concorso per opere in un atto. Mascagni, giovane e ancora poco noto, partecipa su stimolo dei poeti Targioni-Tozzetti e Menasci, che adattano la celeberrima e fondamentale novella di Giovanni Verga a libretto, inviando versi via cartolina. Fu la moglie del compositore a spedire la partitura, di nascosto, pochi giorni prima della scadenza del concorso. Nessuno poteva immaginare che quella creazione avrebbe cambiato la storia della lirica. Il debutto avvenne il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma e fu un trionfo senza precedenti: Mascagni fu acclamato con oltre sessanta chiamate sul palco. E “Cavalleria rusticana” entrò nel repertorio universale.

Si tratta della prima, vera espressione del verismo musicale, corrente che ruppe con la lirica “nobile” dell’Ottocento per dare voce ai drammi della gente comune. Ambientata in un villaggio siciliano, mette in scena passioni istintive, conflitti familiari, l’onore, la vendetta, la religione, la morte. È un’opera breve, concentrata, ma di una forza emotiva impressionante. La musica di Mascagni è diretta, vibrante, costruita su melodie semplici ma incisive. Si sviluppa in un unico atto, senza intervalli, con una drammaturgia serrata, priva di inutili orpelli. Il coro, presente in più momenti, non è un semplice accompagnamento ma una vera voce collettiva, specchio della società rurale in cui si svolge la vicenda.

Tra i momenti più celebri, spicca l’Intermezzo, pagina orchestrale di rara intensità lirica, spesso eseguita come brano a sé. Ma è nell’intreccio tra Santuzza e Turiddu, nel dolore muto di Lucia, nella gelosia acida di Lola e nella rabbia vendicativa di Alfio che si compone la tragedia. Non ci sono eroi: solo esseri umani in balia delle passioni. Ed è questo che rende “Cavalleria rusticana” così vera, così attuale, così profondamente legata alla terra e alla cultura da cui proviene.

Ambientare tutto ciò all’interno del Castello di Lombardia significa restituire l’opera al suo contesto ideale. Qui, dove la pietra racconta storie di battaglie e di re, la voce della lirica torna finalmente a farsi sentire. Non è un semplice spettacolo, ma un forte segnale che riaccende un dialogo tra passato e presente, tra arte e territorio. Una restituzione simbolica e culturale alla città di Enna, che riaccoglie la lirica nel suo cuore monumentale dopo anni di silenzio, spezzando un incantesimo grazie alla visione e lungimiranza del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. Biglietti disponibili su ticketone.it, ctbox.it e presso tutti i punti vendita TicketOne, Box Office Sicilia sul territorio nazionale.

Per l’occasione, il servizio di bus navetta gratuito effettuerà il seguente tragitto: dal parcheggio Pisciotto al Piazzale Lombardia passando da Via Alessandro Volta (fermata Piazza Garibaldi) fino alle ore 01:50 del 18 agosto. Chi utilizzerà il parcheggio di Via Alessandro Volta (tratto della strada panoramica adibito a tale scopo) potrà usufruire del servizio di bus navetta gratuita utilizzando la fermata prevista in Piazza Garibaldi oppure le fermate previste in Via Roma.

