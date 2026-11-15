Enna, Cateno De Luca prepara le liste per le Regionali: Maria Carmela Romano nominata portavoce provinciale

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Prosegue a Enna il tour delle assemblee provinciali del Governo di Liberazione, promosso da Cateno De Luca per incontrare candidati e quadri dirigenti e definire l’organizzazione territoriale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

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Al centro dell’incontro, la composizione delle liste per le elezioni regionali, il rafforzamento del movimento nei comuni della provincia e la definizione delle strategie per le prossime amministrative. Nel corso dell’assemblea De Luca ha inoltre ufficializzato la nomina di Maria Carmela Romano a portavoce provinciale delle liste.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che ha richiamato il percorso di destrutturazione degli attuali schieramenti politici e le nuove adesioni che stanno interessando il progetto: «Stiamo portando avanti un percorso di destrutturazione complessivo, sia dal lato del centrodestra sia dal lato del centrosinistra. Non basta cambiare la figura del presidente, bisogna cambiare il sistema e il modo di governare la Sicilia».

Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche l’ex senatore Sanzarello, che ha ricordato il proprio legame politico con la provincia di Enna e le ragioni della scelta di affiancare nuovamente De Luca: «Ho accettato con entusiasmo l’invito di Cateno a tornare a occuparmi di politica a un livello più ampio rispetto a quello comunale. Cateno rappresenta la concretezza di una politica che parte dai territori, che si occupa dei problemi della gente, delle collettività e delle categorie. Abbiamo la stessa scuola politica e credo che questo sia il momento giusto per tornare a occuparci dei territori in maniera vera e concreta».

A portare il proprio saluto anche il presidente di Confcommercio Enna, Maurizio Prestifilippo, che ha richiamato le difficoltà delle attività produttive e la necessità di una pubblica amministrazione regionale più efficiente: «Chi ogni mattina si alza per andare a lavorare si aspetta dalle istituzioni, e in particolare dalla Regione, risposte concrete. Abbiamo bisogno di un metodo di governo che pretenda da ciascuno il rispetto dei propri doveri e che rimetta in moto una macchina amministrativa troppo spesso lenta. I siciliani aspettano che si torni a parlare di progetti, programmi e soluzioni ai problemi reali».

Nel suo intervento, Cateno De Luca ha ribadito il significato dell’accordo politico nazionale e la piena autonomia del movimento rispetto agli attuali equilibri del centrodestra siciliano: “Oggi il tema non è il candidato alla presidenza della Regione, ma la necessità di incidere su un sistema che va rotto e di un metodo che va cambiato. Noi siamo rimasti fedeli alla linea del 2022».

Il leader di Sud chiama Nord ha poi illustrato la strategia elettorale per la provincia di Enna, sottolineando la necessità di concentrare inizialmente il lavoro sulla costruzione di una lista in grado di conseguire un seggio all’Assemblea regionale siciliana: “Questa volta abbiamo l’obiettivo di avere almeno una rappresentanza per provincia. A Enna sappiamo che la situazione è più complicata, perché ci sono due seggi. Dobbiamo mettere in campo una strategia che blindi il risultato. A Enna dobbiamo conseguire il seggio.”

De Luca ha precisato che la composizione della lista principale dovrà puntare su candidature capaci di rappresentare il territorio e interpretare una proposta di rinnovamento: «È ovvio che questo presuppone che vadano scelti uomini e donne che possano rappresentare al meglio il territorio e interpretare anche la novità per questa provincia. Dobbiamo scardinare gli equilibri anche a Enna, perché la rappresentanza al Parlamento siciliano è strategica e fondamentale».

Sul piano delle candidature nazionali, De Luca ha inoltre evidenziato la necessità di garantire alla provincia ennese una propria espressione politica.

Un altro passaggio dell’assemblea ha riguardato la nomina di Maria Carmela Romano a portavoce provinciale delle liste, nell’ambito del nuovo assetto organizzativo che De Luca sta definendo in tutte le province siciliane.

Maria Carmela Romano, ringraziando De Luca per la fiducia, ha richiamato l’impegno di quanti hanno continuato a sostenere il progetto politico anche dopo le precedenti elezioni regionali: «Il mio grazie va a tutti coloro che sono rimasti al fianco di Cateno De Luca, a quanti hanno avuto il coraggio di continuare a credere in questo progetto. Enna ha bisogno di risposte concrete sul piano dell’economia, del lavoro e delle infrastrutture. Dobbiamo fare scelte libere, giuste e coerenti per consentire alla nostra provincia di avviare un percorso di crescita economica e sociale».

In conclusione, De Luca ha richiamato l’importanza del rafforzamento organizzativo e del percorso nazionale che culminerà nell’appuntamento del 18 febbraio a Roma, quando sarà presentata la struttura confederale dei movimenti civici: «Siamo sulla strada giusta. Ora bisogna percorrerla velocemente. Il 18 febbraio vedrete nascere il progetto al quale lavoro da anni, la sintesi confederale di tutti i movimenti civici che oggi si stanno schierando con noi nelle diverse regioni».