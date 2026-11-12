Enna, Cateno De Luca incontra candidati e dirigenti: domenica l’assemblea provinciale di Sud chiama Nord

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Nove assemblee provinciali in quattro giorni, un percorso che attraverserà tutta la Sicilia per rafforzare l’organizzazione territoriale e consolidare il progetto politico del Governo di Liberazione e di De Luca Sindaco di Sicilia.

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Prenderà il via sabato 14 novembre, da Aci Castello, il ciclo di assemblee provinciali che vedrà Cateno De Luca impegnato in una serie di incontri con i candidati e i quadri dirigenti delle nove province siciliane.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso politico di Sud chiama Nord nell’ambito della costituzione delle liste Governo di Liberazione, Liberi e Forti e De Luca Sindaco di Sicilia, rappresenta una fase di confronto interno e di coordinamento organizzativo, finalizzata a consolidare la rete territoriale e definire le prossime attività.

Si tratta di incontri organizzativi rivolti ai candidati e ai quadri dirigenti, chiamati a confrontarsi sulle priorità politiche, sulle attività territoriali e sul percorso di strutturazione del progetto nelle diverse province.

Il calendario prevede nove appuntamenti distribuiti tra sabato 14 e martedì 17 novembre. Ad Enna è prevista domenica 15 novembre alle ore 12:30 all’Hotel Federico II.

Le assemblee costituiranno un momento di verifica del lavoro svolto e di programmazione delle prossime iniziative, con particolare attenzione al coordinamento tra i livelli provinciali e alla definizione delle responsabilità organizzative.