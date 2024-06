Enna, Castello, Pd: “FdI voti mozione e venga a confrontarsi coi cittadini”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito replica di Lillo Colaleo dell’esecutivo provinciale del Partito Democratico alla nota stampa di Fratelli d’Italia sui lavori al Castello di Lombardia.

La recente nota di FdI – la più importante forza politica della giunta Dipietro che ci accusa di strumentalizzazione sulla vicenda Castello di Lombardia – ci obbliga ad una breve replica di risposta benché avessimo originariamente pensato di non produrre alcuna nota alla stampa.

In questa vicenda, l’unica strumentalizzazione è di chi pensa che il problema sia rivendicare meriti e medagliette.

Il PD, coerente al proprio ruolo di opposizione, dinanzi alle preoccupazioni di cittadini ed esercenti attività commerciali, si è interessato della questione ed ha: 1) posto in Consiglio il tema dell’accessibilità del Castello (ed il nostro intervento ha sbloccato un dibattito fermo e permesso alle attività di riavere una prospettiva) e 2) si è reso disponibile a parlare coi cittadini per confrontarsi con loro – senza polemichette – ritenendo davvero che il Castello sa un bene comune.

Qualcuno ritiene – anzi, FdI ritiene – che interessarsi dei problemi dei cittadini o, addirittura, parlare coi cittadini sia una strumentalizzazione?

Non siamo d’accordo. Non bisogna avere paura del confronto, la democrazia si basa su questo, e credo di poter dire che questo sarà un punto fermo del modo in cui come PD andremo avanti. Per cui – con grande dispiacere per chi ha dimostrato una certa allergia al dissenso – continueremo ad occuparci di tutto quello che riguarda la città e a dare il nostro contributo mettendo le nostre idee, valori e proposte.

Poi, entrando nel merito, visto che apprendiamo che FdI la pensa come noi sul fatto che il castello va reso accessibile: a questo punto, vi invitiamo a votare il 21 la nostra mozione sull’accessibilità al Castello. Faremo il bene della città, favorendo cittadini, esercenti e turisti.

Sulle altre polemiche, invece, non si può che prendere le distanze.

Crediamo sia poco rispettoso dei cittadini montare puntualmente un teatrino parlando di passate amministrazioni, benaltrismi e cercare di denigrare gli altri e cercare meriti. Anche perché, sul passato, noi ricordiamo bene un periodo di Enna – lontano, ma non troppo – in cui non si contava un teatro, un castello, un campo di atletica, piscine, cinema, locali e si contavano soltanto debiti. E non c’eravamo noi.

Mentre, sul presente, pensiamo che dopo un decennio di governo di centro-destra ci si possa anche cominciare ad assumere delle responsabilità senza rispondere puntualmente ad ogni critica con la filastrocca: “e quelli di prima”. Anche perché i cittadini, per dirvelo, cominciano a dirne un’altra di filastrocca che interessa i problemi di oggi: “e quelli di ora?”.

Lasciamo le polemichette sullo sfondo, tanto non servono.

Noi tutti siamo semplicemente chiamati a dare risposte ai nostri concittadini.

Per cui, se avete una risposta da dare, potrete darla senza problemi stasera alle 19:00, al sit-in davanti al Castello. Noi ci saremo, a disposizione della città e dei suoi cittadini.