Enna: Castello di Lombardia, la fine dei lavori sembra lontana

La data è in bella mostra. Fine lavori il 13/2/25 con un rendering di accompagnamento, intrigante, indubbiamente. Che dà dignità al Castello di Lombardia. E con una chiosa “non vediamo l’ora di restituire il monumento simbolo di Enna, alla città e ai nostri ospiti”.

Ma le settimane si succedono e il fine lavori sembra lontano.

Qual è la data vera? Quando potremo rimpossessarci della nostra acropoli? Perché il cantiere aperto penalizza anche la rocca di Cerere, il museo del mito e la via sacra. Quando saranno fruibili?

Il fine lavori rimane come è di norma ondulante. Come lo svincolo di Enna, del resto. Date a cui non crede più nessuno.

C’è sempre una giustificazione dei ritardi, ma solo a richiesta. Altrimenti si mantiene il silenzio.

Mario Rizzo