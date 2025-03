Enna, Castello di Lombardia: fine lavori prevista a inizio aprile

PUBBLICITÀ

In riferimento ai lavori di riqualificazione dell’area del Castello di Lombardia, l’ing. Salvatore Reitano, nella qualità di RUP, precisa che la fine dei lavori è prevista per i primi giorni di aprile. Sarà così possibile riconsegnare l’area in tempo per la Settimana Santa.

“L’iniziale data di conclusione dell’intervento, indicata nel cartello di cantiere – comunica il Comune – ha subito la necessaria proroga, non prevedibile ad inizio lavori, dovuta all’applicazione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 17 luglio 2024 del Presidente della Regione relativa alla sospensione dei cantieri edili in condizione di esposizione prolungata al caldo nonchè agli interventi non previsti legati alle prescrizioni in corso d’opera dettate dalla Sovrintendenza di Enna”.

Tra circa un mese, dunque, l’area tornerà fruibile, restituendo alla città uno dei suoi luoghi simbolo in tempo per gli eventi pasquali.