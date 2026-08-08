Enna, Castello di Lombardia e Torre di Federico chiusi il 10 e 11 agosto

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Chiusura temporanea per il Castello di Lombardia e la Villa comunale Torre di Federico ad Enna, dove sono previsti interventi di manutenzione e di scerbatura.

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A comunicarlo è la Pro Loco, che ha pubblicato sui social una nota del Servizio Ambiente del Comune di Enna. Le due aree resteranno interdette al pubblico da lunedì 10 a martedì 11 agosto 2026, salvo eventuali imprevisti o un prolungamento dei lavori.

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La chiusura, spiega il Comune, si rende necessaria per «garantire l’incolumità pubblica e prevenire situazioni di pericolo per i frequentatori, gli operatori e i mezzi coinvolti nei lavori».